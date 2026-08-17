Ердоган: Членството в ЕС вече не е приоритет за Турция

Членството в ЕС вече не е сред водещите приоритети на Турция, въпреки че тя все още не се е отказала напълно от тази цел, заяви турският президент Реджеп Ердоган в интервю за "Ал Джазира", цитирано от турската телевизия Т24.

„Членството в ЕС вече не е приоритет за нас“, заяви Ердоган, като подчерта, че според него дългото изчакване на Турция за членство в Съюза ще има последици за самия него. „Все още обмисляме присъединяването си към ЕС. Ако ни приемат – чудесно, ако не ни приемат – отново чудесно", допълни още Ердоган, като подчерта, че според него ЕС ще загуби от проточването на процеса на присъединяване на Турция към Съюза, а не самата тя.

Турция е кандидат за членство в Европейския съюз от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г. Процесът обаче от години е фактически замразен заради разногласия между Анкара и Брюксел, свързани както с върховенството на закона и демократичните стандарти в Турция, така и с Кипър и отношенията с Гърция.

На 9 юли Ердоган призова ЕС да възобнови преговорите за членството на Турция и заяви, че Анкара очаква Брюксел да „открехне вратата", като подчерта, че страната му чака вече 53 години. През май Ердоган отново определи Турция като „голям шанс" за ЕС и заяви, че амбициите на Анкара за членство продължават.

Турският външен министър Хакан Фидан също заяви през юни, че членството в ЕС продължава да бъде стратегически приоритет за Турция.

Междувременно отношенията между Турция и ЕС продължават да се развиват и извън въпроса за пълноправното членство. През март ЕС предложи на Турция да се присъедини към Единната зона за плащания в евро (SEPA), а през юли Ердоган и европейските лидери обсъждаха активизирането на контактите и сътрудничеството между Анкара и Брюксел.

В същото време Ердоган посочи, че темите, върху които Анкара е фокусирана в момента, са отварянето на Ормузкия проток, стабилизирането на Сирия и оказването на подкрепа за Ливан и ивицата Газа, информира БТА.

Коментирайки наскоро сключения отбранителен пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, Ердоган заяви, че в близкото бъдеще към съглашението може да се присъедини и Египет.

По време на интервюто Ердоган също така обяви, че страната му държи президентът на САЩ Доналд Тръмп да изпълни обещанието си, дадено на Турция по програмата за продажба на самолетите от пето поколение F-35.