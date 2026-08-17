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Хеликоптер катастрофира на гръцкия остров Сифнос, трима загинаха (Видео)

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Хеликоптер катастрофира на гръцкия остров Сифнос КАДЪР: X/@greekcitytimes

Трима души са загинали, след като частен хеликоптер катастрофира тази вечер на гръцкия остров Сифнос в Егейско море, съобщи телевизия Скай.

Телата на на все още неидентифицираните жертви са били открити при гасенето на пожара, избухнал след катастрофата, съобщи противопожарната служба. В хеликоптера са пътували пилотът и двойка.

Зам.-кметът на Сифнос Манолис Футулакис съобщи пред телевизия Алфа, че според очевидци хеликоптерът е имал техническа неизправност, чул се е необичаен звук и малко след това е паднал на земята, съобщава БТА. 

Катастрофата е станала днес около 18:17 ч. Заради пожара, който е избухнал след катастрофата, на място действат двама пожарникари с една пожарна кола, а от остров Сирос е изпратено подкрепление с бързоходен катер.

Хеликоптер катастрофира на гръцкия остров Сифнос КАДЪР: X/@greekcitytimes

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