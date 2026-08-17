Хеликоптер катастрофира на гръцкия остров Сифнос, трима загинаха (Видео)

Трима души са загинали, след като частен хеликоптер катастрофира тази вечер на гръцкия остров Сифнос в Егейско море, съобщи телевизия Скай.
Телата на на все още неидентифицираните жертви са били открити при гасенето на пожара, избухнал след катастрофата, съобщи противопожарната служба. В хеликоптера са пътували пилотът и двойка.
Зам.-кметът на Сифнос Манолис Футулакис съобщи пред телевизия Алфа, че според очевидци хеликоптерът е имал техническа неизправност, чул се е необичаен звук и малко след това е паднал на земята, съобщава БТА.
Катастрофата е станала днес около 18:17 ч. Заради пожара, който е избухнал след катастрофата, на място действат двама пожарникари с една пожарна кола, а от остров Сирос е изпратено подкрепление с бързоходен катер.
🚨 Private helicopter crashes in Sifnos— Greek City Times (@greekcitytimes) August 17, 2026
A private helicopter has crashed in the Tholos area of Sifnos, near the island’s helipad, triggering a major emergency response.
🔥 A fire broke out following the crash, while initial reports say three people were on board. Emergency… pic.twitter.com/j8kv5CshrJ