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Норвежкият крал Харалд Пети влезе в болница

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Крал Харалд Пети

Кралят на Норвегия Харалд Пети бе приет в болница днес, предаде Франс прес, като се позова на норвежкия кралски двор.

Най-дълго управляващият монарх в Европа, който е на 89 години, ще бъде в болнични две седмици, уточни дворецът.

Кралският двор обяви, че Харалд Пети страда от хемолитична анемия - състояние, причинено от преждевременното разрушаване на червените кръвни телца (еритроцитите), чиито отличителни симптоми са умора, бледост и задух.

През февруари, кралят на Норвегия бе хоспитализиран в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, припомня БТА. 

През юни снахата на краля - принцеса Мете-Марит, съпруга на престолонаследника принц Хокон, претърпя белодробна трансплантация.

 

Крал Харалд Пети

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