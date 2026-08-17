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Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския президент Володимир Зеленски по време на традиционно му видеообръщение към нацията.

"Работим със съответния екип, за да осигурим нови размени на военнопленници", каза Зеленски, допълвайки, че се надява усилията да дадат резултат.

Последната засега размяна бе на 26 юни, когато 160 украински военнослужещи, които са били в руски плен от началото на войната през 2022 г., бяха пуснати на свобода.

Във видеообръщението си Зеленски обяви и че е одобрил първите си пет висши военни назначения в армията след дискусии с военни командири и главнокомандващия украинската армия Михайло Драпати, пише БТА.

"Много е важно, че на опитни командири им се дават по-големи възможности за действие. Ще има решения на ниво подразделения и войскови групировки. Одобрих първата серия от назначения, които обсъдих с Михайло Драпати. Вече са взети пет решения, ще бъдат взети още", каза Зеленски.

Междувременно Укринформ съобщи и конкретно назначение с указ на украинския президент - на Юрий Погрибни на поста камандващ Силите за логистика към Въоръжените сили на Украйна.