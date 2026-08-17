Предполагаем руски дрон се взриви в Молдова (Видео)

Дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е взривил днес в поле, съобщи молдовската полиция, цитирана от ДПА.

Неидентифицираният безпилотен летателен апарат е паднал в район Щефан Вода в югоизточна част на страната. Предизвикал е малък пожар. Не се съобщава за пострадали.

Експерти извършват оглед на мястото на падането. Украински медии съобщиха, че руски дрон „Бандерол“ се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса, и е пресякъл границата с Молдова.

Министерството на външните работи на Молдова категорично осъди нарушаването на въздушното пространство на страната, информира БТА.

Ведомството определи инцидента като сериозно нарушение на суверенитета на страната и предупреди за риска, който подобни ситуации представляват за сигурността на гражданите.

„Този инцидент представлява сериозно нарушение на суверенитета на Република Молдова и пряка заплаха за сигурността на нашите граждани. Подобни инциденти са неприемливи. Войната на Руската федерация срещу Украйна продължава да има преки последици за сигурността на Република Молдова“, се посочва в изявлението на Министерството на външните работи на Молдова.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. руски дронове многократно са навлизали или са падали на територията на съседни държави. Особено чести са случаите в Румъния и Молдова, чиито граници са близо до украинските райони, атакувани от Русия.

Молдова неведнъж е ставала обект на подобни нарушения. През февруари 2025 г. дрон беше открит в поле край село Салчия, като при първоначалния оглед не бяха установени взривни вещества. През ноември 2025 г. молдовските власти съобщиха за поредица от навлизания на руски дронове във въздушното пространство на страната. При един от случаите дрон падна върху покрив на къща, а експертите установиха, че става дума за руски дрон тип „Гербер".