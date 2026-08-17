Тръмп: САЩ не се стреми да удължи срока на меморандума с Иран

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Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство, който подписаха с Иран, предаде Ройтерс. Днес Тръмп отправи остри заплахи на фона на напрежението около Ормузкия проток и изтичащото 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

Техеран няма да се съгласи на онзи тип сделка, който е нужен, добави пред репортери държавният глава на САЩ.

Той каза още, че лидерът на Северна Корея - Ким Чен Ун, е отговорил на предложенията му, след като американският президент е наредил на Пентагона да намали мащаба на започналите днес годишни съвместни военни учения с Южна Корея "Щит на свободата Улчи".

В Овалния кабинет президентът бе попитан защо Ким „не е отговорил на предложенията“ му. „Отговорил е“, каза Тръмп, цитиран от БТА.

„Ким Чен Ун винаги се е отнасял с голямо уважение към мен. Срещали сме се многократно, два пъти по големи случаи - разговаряхме и прекарахме време заедно. Разбирам го. Той ме разбира“, добави Тръмп.

В интервю за Fox News по-рано днес той заяви, че Вашингтон ще „бомбардира до дупка" Оман, ако страната попречи на американските операции.

Предупреждението дойде, след като Иран съобщи, че води преговори с Оман за възможното отваряне на Ормузкия проток. Паралелно с това САЩ провеждат собствени разговори с Техеран.