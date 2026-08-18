И Ким Чен Ун затопля отношенията с Тръмп, отговорил на "приятелските му жестове"

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун от своя страна също затопля отношения с Доналд Тръмп. Поне така твърди американският президент, който преди ден обяви диктатора за приятел, както и че се разбирали страхотно.

Попитан от журналист в Овалния кабинет защо Ким все още не е отговорил на усилията му за възстановяване на диалога, Тръмп отговори: "Ами, той го направи". Американският лидер не даде повече подробности, пише БТА.

Преди ден той инструктира Пентагона "значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея" и нарече Северна Корея "незаплашителна и уважителна".

Ким е ключов съюзник на руския президент Владимир Путин, като му помага с оръжия, и поддържа близки стратегически отношения с Китай. Политическият му диалог със САЩ обаче е променлив.

Отношенията на Тръмп с Ким не са толкова голям приоритет, какъвто бяха по време на първия му мандат, когато двамата ръководители се срещнаха и си разменяха писма, но американският президент неведнъж е изразявал интерес от възобновяване на контактите със севернокорейския лидер.