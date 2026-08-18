Момче простреля съученика си и се самоуби във Филипините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама ученици загинаха при стрелба в училище, намиращо се в кампуса на местния Университет "Атенео де Замбоанга" в южния филипински град Замбоанга.

По информация от местните власти единият от загиналите вероятно е самият стрелец.

Кметът на южния филипински град Замбоанга потвърди, че е имало инцидент със стрелба в училище, като и двете жертви са ученици в училището, пише БТА.

Това е пореден случай на насилие в учебно заведение в страната през тази година, след като на 22 юни бе регистрирана друга масова стрелба в Националната гимназия „Сан Хосе" в град Таклобан, централната част на Филипините. Тогава имаше трима убити ученици и петима ранени. А нападателите бяха двама ученици, които по-късно заявиха, че са били подложени на училищен тормоз.