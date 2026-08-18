Москва заплаши Лондон с „дипломатическа война“ заради използването на британски дронове от Украйна

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Да плати „по-висока цена", със сериозни последствия и дори „дипломатическа война" - така Москва официално заплаши Великобритания. Повод за острата реакция станаха съобщенията в медиите, че Украйна е използвала произведени на Острова дронове за удари дълбоко в руска територия.

Украйна е използвала дронове, произведени от две британски компании, като част от така наречената кампания за "дълбоки удари", съобщи вестник "Сънди таймс".

Ударите са насочени и срещу гигантските складове на "Уайлдберис" – най-голямата компания за онлайн търговия в Русия, като са изгорени стоки на стойност милиарди долари. Това доближи войната до обикновените руснаци повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, пише БТА.

Руското посолство във Великобритания посочи вчера в изявление, че тези съобщения "потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна" и обвини Обединеното кралство, че "се стреми да ограничи Русия и да ѝ нанесе максимални щети с чужди ръце".

"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които той ще трябва да отговаря", добавиха от посолството.

"Колкото по-дълбоко е участието на Великобритания в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата ѝ за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати", казаха от посолството.

Киев засили атаките си срещу Русия през тази година, като ракети с голям обсег и рояци от дронове все по-често нанасят удари по военната промишленост и енергийните съоръжения.