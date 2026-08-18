Украйна атакува гръцки танкер, превозващ руски петрол в Черно море

Управляваният от гръцка компания петролен танкер „Скирос" е бил атакуван от Украйна в Черно море, след като е натоварил руски петрол.

Танкерът е от клас „Суецмакс" и е с капацитет около 1 милион барела петрол. Той е натоварил петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум близо до Новоросийск. Базираната в Атина компания оператор съобщи, че няма ранени хора и няма замърсяване на водата.

Макар че танкерът транспортира предимно казахстански петрол, въпросното количество петрол е било с руски произход, а атаката е станала в неделя в близост до терминала, пише БТА.

Това е първият украински удар по кораб, акостирал в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум – ключов канал за износа на казахстански суров петрол, след почти триседмично затишие.

По-рано този месец Украйна се съгласи да се въздържа от удари по инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум и по неруски кораби, пътуващи към морския терминал, стига тези кораби да не са обект на украински санкции и да не превозват руски товари, съобщи американски представител. Суровият петрол от Русия обикновено съставлява между 5 и 10 процента от износа на Каспийския тръбопроводен консорциум.