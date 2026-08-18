Ръчна граната избухна в училище в Кабул, десетки са ранени

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Ръчна граната е избухнала в училище в афганистанската столица Кабул, има десетки ранени. Повечето от ранените са ученички, които напускали училището в момента на експлозията.

Гранатата е избухнала в училището около 17 ч. местно време (15,30 ч. българско време), пише БТА.

Според местните медии най-малко 52 души са били ранени, като броят на пострадалите изглежда необичайно висок, предвид че експлозията е била причинена от ръчна граната.

Известно е обаче, че управляващите в Афганистан ислямисти талибани обикновено омаловажават инцидентите, свързани със сигурността.

Експлозията е станала в западния кабулски квартал "Дащ-е-Барчи", а в района живеят предимно представители на шиитското малцинство хазарейци, а в миналото той многократно е ставал мишена на екстремистката групировка "Ислямска държава", включително при смъртоносни атаки срещу училища.