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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23405854 www.24chasa.bg

Снаряд уцели търговски кораб в Ормузкия проток

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Ормузкия проток

Търговски кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд, докато е излизал от Ормузкия проток в посока Оманския залив. При нападението е загинал един член на екипажа, а машинното отделение на плавателния съд е сериозно повредено. Останалите моряци са получили спешна помощ от бреговата охрана на Оман, като няма данни за замърсяване на околната среда, пише БТА.

На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът.

Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток, като все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година потокът е бил от над 130 плавателни съда на ден. 

Нападението се случва в момент на огромна криза между САЩ и Иран. Двете държави имаха краен срок до 17 август да подпишат мирно споразумение. Разговорите обаче се провалиха заради спор кой да контролира преминаването през протока.

Ормузкия проток

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