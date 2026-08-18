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Пожар избухна в хотел в Източна Индия, има най-малко осем жертви

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Индия Снимка: Пиксабей

Пожар избухна в хотел в храмовия град Тарапит в Източна Индия, а най-малко осем души са загинали. 

Полицията се е отзовала на сигнала за пожара вчера сутринта и е спасила десетки хора, написа в Екс лидерът на щата Западна Бенгалия Сувенду Адикари. Според официални източници много хора са били ранени.

Всичките осем жертви са били членове на едно семейство от североизточния щат Мегхалая. Сред загиналите имало и две деца.

Общо 43 гости са били спасени от многоетажния хотел.

Пожарът е избухнал на приземния етаж, като пожарникарите първоначално подозират, че е причинен от късо съединение. Точната причина все още се разследва, пише БТА.

Полицията е задържала собственика на хотела, докато разследващите проверяват дали са спазени правилата за безопасност. Достъпът до покрива на хотела е бил блокиран.

Хотелът се намира в близост до храм, а повечето гости бяха пристигнали в Тарапит, за да се молят по време на Шраван – свещен месец в индуисткия календар.

Индия

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