По телефона Тръмп и Ердоган обсъдиха преговорите с Иран и ситуацията в Газа

Преговорите с Иран, ситуацията в Газа, както и новия отбранителен пакт са обсъдили турският президент Реджеп Ердоган и американския му колега Доналд Тръмп в телефонен разговор.

Ердоган призовал Тръмп да продължи дипломатическите усилия и преговорите с Техеран за деескалация на напрежението. Използването на дипломация е от ключово значение и предложи подкрепата на Анкара за постигане на мир. Обаждането му е в момент, когато Иран обяви преминаване към нападателна позиция поради застой в преговорите.

В изявление турската президентска канцелария посочи още, че Ердоган и Тръмп са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, като и двустранните връзки, пише БТА.

Ердоган е казал на Тръмп, че атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестинския анклав.

Двамата президенти са и препотвърдили волята си за развитие на икономическото и стратегическото партньорство между САЩ и Турция