Хванаха 8 души за трафик на нелегални мигранти в Гърция

Осем души, замесени в трафик на нелегални мигранти, са хванати от гръцките власти. Те са били заловени при различни операции през последните три дни. Прекарвали са мигрантите през гръцко-турската граница при река Марица.

Гръцката полиция съобщи, че задържаните лица са чуждестранни граждани и са заловени при отделни случаи да превозват нелегални мигранти с личните си автомобили от пограничните райони към Солун. През изминалите дни при подобни случаи са установени общо 40 мигранти, като при една от проверките в лек автомобил са били намерени девет души.

Всяка година хиляди мигранти преминават през района Еврос, за да влязат в Гърция по суша от Турция, въпреки оградата, която гръцките власти са изградили по протежение на част от границата.