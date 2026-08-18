Отлагат делото срещу Луиджи Манджоне

В Ню Йорк срещу Манджоне има осем обвинения, сред които и убийство от втора степен

Делото на щата Ню Йорк срещу Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън, е отложено, след като миналия петък той се призна за виновен по федерални обвинения, свързани със смъртта на бизнесмена.

Защитата на Манджоне поиска щатското дело да бъде прекратено с аргумента, че продължаването му би нарушило конституционната забрана за двойно наказателно преследване. Този принцип не позволява човек да бъде съден два пъти за едно и също престъпление, съобщава Би Би Си.

В понеделник съдия Каро постанови прокуратурата на Манхатън да представи отговора си на искането на защитата до 9 октомври. Първоначално подборът на съдебните заседатели трябваше да започне на 8 септември, но процесът е отложен. Следващото заседание е насрочено за 10 декември.

Манджоне е изправен пред две отделни дела за смъртта на Томпсън – федерално, водено от правителството на САЩ, и щатско, заведено от прокуратурата на Манхатън.

Миналата седмица той се призна за виновен по две федерални обвинения, свързани с преследване, като потвърди и че е застрелял Томпсън.

„На сутринта на 4 декември 2024 г. застрелях г-н Томпсън в Манхатън и той почина", заяви Манджоне пред съдебната зала, в която присъстваха адвокати, прокурори, журналисти, наблюдатели и членове на семейството на Томпсън. Малко след това, когато федералният съдия го попита какъв е отговорът му по обвиненията, той каза: „Виновен".

Веднага след признанието му адвокатите му внесоха искането за прекратяване на делото в щата, посочвайки, че законодателството на Ню Йорк не позволява човек да бъде съден два пъти за едно и също деяние.

Съдия Каро даде срок до октомври на прокуратурата и защитата да изложат позициите си по въпроса. След това той ще реши дали щатското дело да продължи.

В Ню Йорк срещу Манджоне има осем обвинения, сред които и убийство от втора степен. По всички обвинения той се е признал за невинен.

От прокуратурата на Манхатън заявиха в петък, че са се „подготвяли неуморно" за процеса и за постигането на осъдителна присъда. Обвинението допълни, че е „готово да оспори исканията на защитата".

Присъдата на Манджоне по федералното дело трябва да бъде произнесена на 18 декември. Федералните обвинения предвиждат максимално наказание доживотен затвор.