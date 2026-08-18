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Украйна свалила 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ

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Руски дрон

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ. Информацията е на Въоръжените сили на Украйна, публикувана в приложението Телеграм.

Руските сили са атакували със 147 щурмови дрона, включително от типа "Шахед" (и с реактивни двигатели), "Гербера" и "Пародия" от 18:00 ч. местно време  вчера.  е са били насочени към украинската територия от Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните теротирии в Донецка област и от анексирания през 2014 година Кримски полуостров, уточнява Укринформ.

Според предварителни данни към 8:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 111 дрона в северната, южната и източната част на страната.

Удари на руски дронове са регистрирани на 19 места, докато отломки са паднали на три локации. Руските нападения продължават и в момента.

Руски дрон

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