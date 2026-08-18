Мащабна ротация: Турция назначи нови посланици в девет държави, включително и в Иран

Нови посланици за дипломатическите си мисии в девет държави назначи Турция. Мащабната ротация е с решението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и е публикувано днес в турския Държавен вестник.

Сред новите назначения е и това на посланика в Иран. То е изключително важно поради няколко критични регионални причини, свързани с военното напрежение, икономическата несигурност и геополитическото посредничество.

За нов посланик на Турция в Иран от днес е назначен ръководителят на отдела за външни отношения и протокол на турския парламент Ахмет Айдън Доган. Той заменя Хиджаби Кърлангъч, който беше политическо назначение (професор по персийски език). В условия на сериозна криза Анкара заменя академичния подход с опитен професионален дипломат, за да управлява тежките стратегически и военни въпроси между двете съседни държави.

Нови посланици са назначени още в Катар, Йордания, Кувейт, Молдова, Джибути, Естония, Демократична република Конго и Ботсвана.

Съгласно решението досегашният посланик на Турция в Йордания Якуп Джаймазоглу става посланик в Катар, а за посланик в Аман е назначен заместник-директорът по двустранните отношения със страните от Близкия изток в турското външно министерство Хакан Караджай. Джан Огуз, заместник-директор за Източна Европа в турското външно министерство, е назначен за посланик в Кувейт, а заместник-директорът по двустранните отношения със Сирия Назмийе Башаран е назначена за посланик в Молдова.

За посланик на Турция в Джибути е назначен Хюсеин Йоздемир, член на Съвета по външна политика на Турция, а за посланик на страната в Демократична република Конго – заместник-директорът на турското външно министерство за Западна Африка Сенем Гюзел. В Естония и Ботсвана за нови посланици на Турция са назначени дипломатите Хавва Йонджа Гюндюз Йозджери и Весиме Еля Бешкардеш Карагьол, пише БТА.