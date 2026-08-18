Владимир Кличко с прочувствените думи за починалата Хейдън Панетиър

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Бившият украински боксьор Владимир Кличко пусна на страницата си във фейсбук прочувствено обръщение към починалата майка на дъщеря му Кая - Хейдън Панатиър.

Актрисата бе открита мъртва в луксозния си дом от неин позна. Повиканата линейка констатирала смъртта ѝ, вероятно от сърдечен арест.

Ето какво написа Владимир под снимката си с Хейдън и Кая:

"Нашето семейство преминава през период на дълбок шок и скръб.

Съобщението за трагичната смърт на Хейдън ме натъжава дълбоко. Тя напусна този свят твърде рано. Хейдън, макар и вече да не е мой партньор, беше важна част от живота ми и майка на дъщеря ни Кая.

Тя изгради невероятна кариера чрез огромен талант, като същевременно се сблъска и с по-тъмните страни на една много взискателна индустрия. Нищо няма да заличи времената, които споделихме, нито мястото, което тя заемаше в живота ни.

На дъщеря ни Кая винаги ще говоря с уважение за майка ѝ и ще се уверя, че тя помни човека, който беше.

Изказвам най-дълбоките си съболезнования на родителите на Хейдън, нейните приятели и феновете ѝ, които също скърбят днес. Млади и талантливи хора като Хейдън не трябва да напускат този свят толкова скоро.

Моля всички да уважават чувствата и личния живот на нашето семейство през този невероятно труден момент. Засега това е всичко, което искам да кажа.

Благодаря на всички, които подкрепят семейството ми и изразяват искрените си съболезнования.

Почивай спокойно, Хейдън. Нека намериш вечен покой."