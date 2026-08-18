Хейдън Панетиър планирала да пътува до Украйна, за да види дъщеря си

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Бащата на актрисата Хейдън Панетиър едва започвал да се съвзема от смъртта на сина си Джансен, когато научил за внезапната загуба на дъщеря си, съобщава Дейли мейл.

Панетиър, позната с ролите си в сериалите „Герои" и „Нашвил", почина на 36-годишна възраст. Тя е била открита в безсъзнание в жилищен комплекс в Грийнвил, Южна Каролина, а смъртта ѝ остава предмет на разследване.

Смъртта на актрисата идва малко повече от три години след тази на по-малкия ѝ брат Джансен. Той почина през февруари 2023 г. на 28 години. Според публикуваната по-рано информация причината е била усложнение, свързано със сърдечно заболяване.

След смъртта на сина си бащата на Хейдън, Алън „Скип" Панетиър, се отдръпнал от близката общност в Пиърмонт, щата Ню Йорк, разказват негови съседи. По думите им в последно време той започнал постепенно да се връща към нормалния си живот, когато получил новината за смъртта на дъщеря си.

Хейдън Панетиър е посетила баща си само месец преди смъртта си, твърдят още хора от района.

Междувременно близък приятел на актрисата разкри, че тя е планирала пътуване до Украйна, за да види 11-годишната си дъщеря Кая, която живее там с баща си – бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко.

„Тя говореше колко иска да пътува и да види дъщеря си", разказва приятелят ѝ Ерик Ореляна пред Page Six.

По думите му Кая е била абсолютен приоритет за актрисата. „Тя я обичаше толкова много", допълва той.

Хейдън Панетиър започва кариерата си като дете и придобива световна популярност с ролята на Клеър Бенет в „Герои". По-късно се утвърждава и с ролята на Джулиет Барнс в музикалната драма „Нашвил".Ерик Ореляна, който в продължение на три години е работил като фризьор на Хейдън Панетиър, разказва, че актрисата е била изключително близка с 11-годишната си дъщеря Кая.

По думите му Панетиър често му показвала снимки на дъщеря си и му разказвала истории за нея.

„Дъщеря ѝ беше абсолютната светлина в живота ѝ. Лицето ѝ грейваше всеки път, когато говореше за нея", споделя Ореляна.

Той допълва, че почти всичко, което актрисата правела, било свързано с дъщеря ѝ.

„Не мога да си представя, че случилото се е нещо различно от инцидент, защото тя обичаше дъщеря си и никога не би я изоставила", казва фризьорът.

Официалната причина за смъртта на Хейдън Панетиър все още не е обявена. Според аудиозапис от сигнала на телефон 911, подаден в 13:51 часа в неделя, диспечер описва състоянието на актрисата като „сърдечен арест".

Малко по-късно друг диспечер споменава, че се предполага, че Панетиър е получила предозиране в дома си.

Актрисата, която трябваше да навърши 37 години този петък, е обявена за мъртва на място в 14:32 часа – малко повече от 40 минути след първото обаждане до спешна помощ.

Службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил вече е извършила аутопсията. Според съдебния лекар при нея не са установени следи от травми, които биха могли да са допринесли за смъртта.

Предстоят допълнителни изследвания, които трябва да установят точната причина за смъртта. Главният заместник съдебен лекар Шелтън Ингланд заяви, че на този етап е твърде рано да се коментира версията за смърт вследствие на предозиране.