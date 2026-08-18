Руска ракетна атака уби най-малко десетима в Харковска област

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Най-малко 10 души са убити, а 8 са ранени при руска ракетна атака срещу село в североизточната украинска Харковска област. Това съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов.

При удара по село Печениги са били нанесени щети по 10 частни сгради, кафене, пощенски клон, магазин и поне седем, написа Синегубов в социалната мрежа Телеграм.

При последната масирана руска ракетна и въздушна атака от 16 август бяха ударени няколко украински града, като основните поражения са в Киев и Кривой Рог.

В Кривой Рог загина един човек, а шестима бяха ранени при удари срещу промишлени обекти. В столицата Киев паднали отломки от ракети раниха един човек и предизвикаха пожари в северните и южните части на града. Според данни на Financial Times украинската противовъздушна отбрана (ПВО) изпитва критичен недостиг на ракети за системите „Пейтриът" (Patriot), което пречи на пълното прехващане на руските балистични ракети.