Разследват инвитро клиника в Кипър, най-малко 30 деца са заченати с грешни донори

Тестове на 11 деца са показали генетичен произход от Турция или съседни държави, въпреки че родителите са избрали донори от Западна Европа

Най-малко 30 деца, повечето от които британски граждани, може да са били заченати чрез инвитро процедури в Северен Кипър с генетичен материал от донори, различни от избраните от родителите им. За това съобщава Би Би Си, след като разследване установява множество случаи на предполагаемо използване на грешни донори на сперма или яйцеклетки.

Родителите разказват, че преди процедурите са подбирали донорите внимателно, като са се съобразявали с медицинската им история, външния вид, характера и други характеристики. По-късно обаче някои от тях открили, че децата им не съответстват генетично на избраните донори.

Поне половината от известните случаи са свързани с клиниката Dogus IVF Centre. ДНК тестове на 11 деца са показали генетичен произход от Турция или съседни държави, въпреки че родителите са избрали донори от Западна Европа.

Сред засегнатите е Рейчъл, която през 2012 г. избира датски донор от Cryos International – най-голямата световна банка за донорска сперма. След раждането на сина ѝ Джона обаче тя започва да се съмнява, че клиниката е използвала друг донор. Тринадесет години по-късно ДНК тестове потвърждават подозренията ѝ – избраният от нея донор не се оказва биологичният баща на детето.

Случаят повдига още въпроси, тъй като от Cryos International заявяват, че не разполагат с данни някога да са доставяли донорска сперма на Dogus, въпреки че клиниката години наред е рекламирала използването на материал от тази банка. Cryos посочва още, че през 2016 г. е поставила Dogus в черен списък, след като клиниката не е поръчала сперма за пациент, въпреки че е поела ангажимент да го направи.

В редица от случаите се споменават собственикът на Dogus д-р Шевкет Алтюрк, лекарят д-р Фирдевс Угуз Тип и координаторът на пациентите Джули Ходсън. Фирдевс от своя страна отрича да е подвеждала пациенти.

Според специалисти използването на грешен донор при инвитро оплождане е изключително рядко. Фактът, че подобни случаи са регистрирани многократно в една и съща среда, според експерти може да сочи към „небрежност" или дори „измама". Британското дружество по фертилитет определя ситуацията като възможен „системен проблем".

Властите в Северен Кипър вече са започнали официално разследване. За засегнатите семейства обаче остават редица нерешени въпроси – кои са биологичните донори на децата им, каква е медицинската история на тези хора и дали децата имат генетични братя или сестри, за които родителите не знаят.