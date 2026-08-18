Земетресение с магнитуд 6,1 разлюля индонезийския остров Суматра.

Земетресението е регистрирано в 13:02 ч. местно време на дълбочина от 29 км. Засега не се съобщава за жертви и щети, според Агенцията по метеорология, климатология и геофизика на Индонезия.

Индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови в събота бе засегната от мощно земетресение с магнитуд 7,7, като по последни данни броят на жертвите е достигнал 68, а ранените са над 210. При този трус бяха нанесени щети по около 4500 жилищни сгради, а над 19 000 души бяха евакуирани.

Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в т.нар. Огнен пръстен - един от най-активните сеизмични региони в света, пише БТА.