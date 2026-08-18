Украйна почти е изчерпала запасите си от ракети за „Пейтриът“

Украйна е изчерпала запасите си от ракети прехващачи за американските системи за противоракетна отбрана „Пейтриът", съобщава CNN, след като получи достъп до една от системите на украинска територия.

„Пейтриът" е сред малкото оръжия в света, способни да прехващат балистични ракети, което превръща системата в един от най-търсените елементи на противовъздушната отбрана. Недостигът на прехващачи засяга десетки държави, които се опитват да подсилят защитата си.

На терен в Украйна една от системите стои неизползвана, а пусковите ѝ контейнери са празни. Главният инженер на системата, представил се само като Дмитро от съображения за сигурност, казва пред медията, че не е виждал „Пейтриът" да изстрелва ракета от шест седмици.

Украйна не разкрива колко прехващачи са останали в запас. Президентът Володимир Зеленски заявява, че страната се нуждае от количество, равняващо се на 5% от американския запас, за да може да се защити през зимата. В момента Киев разполага с едва 1% от него.

Недостигът идва на фона на почти ежедневните руски въздушни атаки срещу Украйна. Според CNN юли е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в страната от май 2022 г.

Това е наистина покъртителна гледка – имате техниката, но не можете да прехванете нито една ракета", казва Дмитро пред CNN.

По думите му най-тежко е, когато балистични ракети прелитат над главите на военнослужещите, а те не могат да направят нищо, докато зад тях остават цивилни хора.

„Трудно е да се опише. Това са силни и тежки чувства. Все едно си се научил да ходиш, но вече не можеш. Знаеш как да дишаш, но не можеш да дишаш", разказва той.

Самата пускова установка е само част от сложна система, включваща радари и командни центрове. Тя се управлява дистанционно, а военнослужещите, които я обслужват, се намират на разстояние от нея при изстрелване.

Хеорхи, който работи в командния център, обяснява, че решението коя ракета да бъде прехваната се взема от командира на подразделението и до голяма степен се основава на опита.

„Трудно е, защото виждате цели, които летят към цивилното население и критичната инфраструктура, както и към семействата на моите колеги и моето собствено семейство", казва той.

По думите му моментът на изстрелването на ракета прехващач е „нещо магическо".

Проблемът се усложнява и от нарасналото световно търсене на „Пейтриът". Системата се оказва ключова за противоракетната отбрана както в Украйна, така и в други региони, засегнати от военни конфликти.