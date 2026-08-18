Шестима са ранени при пожар в хотел в Албания, скочили от терасата, за да се спасят

Шестима души са ранени, а двама от тях са в тежко състояние, след като пожар избухна в хотел в югозападния албански град Вльора.

Огънят е предизвикал паника сред почиващите, а пламъците най-вероятно са тръгнали от искра от контакт на хладилник в ресторанта на хотела и след това са се разпространили към останалата част на сградата.

Някои от гостите на хотела са скочили от балкона, за да се спасят. Петима от тях са изпратени за лечение в Тирана. В тежко състояние и под наблюдение остават 25-годишна жена с изгаряния по голяма част от тялото и 30-годишен мъж с около 30 процента изгаряния. Останалите ранени са в стабилно състояние, пише БТА.

След пожара албанските институции предприеха допълнителни проверки във всички места за настаняване в страната, включително на изправността на противопожарните системи, аварийните изходи, сигнализацията и плановете за евакуация.