Пропуск в координацията е довел до сблъсъка на противопожарните хеликоптери в Гърция

Пропуск в координацията на въздушните операции е вероятната причина за сблъсъка на два противопожарни хеликоптера край Атина, при който в началото на август загинаха двама души, съобщава електронното издание на в. „Катимерини". То се позовава на източници от гръцката пожарна и полиция, участавщи в разследването.

Служителят, отговарящ за координирането на въздушните операции в района на Псата (западно от Атина), е напуснал зоната 15 минути преди възникването на сблъсъка между хеликоптерите, тъй като се е отзовал на сигнал за опасен пожар близо до друго населено място. Това твърдят източниците на изданието, пише БТА.

Според висш служител на гръцката пожарна служител на борда на координационния хеликоптер на службата е отговорен за координирането на самолети, когато е необходимо.

Координационният хеликоптер обаче се е намирал при друго селище, където е имало пожар – Вилия – и откъдето наблюдението на събитията в Псата е било невъзможно, отбелязва изданието.

Свидетелските показания на служителите от единия хеликоптер, участвал в сблъсъка, също подкрепят теорията за проблем с координирането на действията. Според показанията координационният хеликоптер е наредил на служителите да хвърлят вода веднага след отдалечаване на летящия пред тях хеликоптер, но не са били уведомени за наличието на трети хеликоптер в района. Те не са го забелязали и при сблъсъка са помислили, че са закачили електрически кабели.

В момента по случая тече разследване, в рамките на което експерти правят обстойно изследване на радиокомуникациите, видеозаписите и отломките от сблъсъка край Атина, за да установят точната причина за възникването на инцидента.