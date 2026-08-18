Неидентифицирани летателни апарати атакуваха неработещо военно летище в Сирия

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Израелските военновъздушни сили са нанесли четири въздушни удара по изоставеното военно летище Абу ад-Духур в източната част на сирийската провинция Идлиб, съобщава turkiyetoday.

Ударите са извършени около 3:00 часа местно време във вторник, като израелски бойни самолети са атакували летището четири пъти, съобщава Syria TV.

Към момента няма информация за загинали или ранени при ударите. Сирийските власти все още не са публикували официална информация за инцидента.

Военното летище Абу ад-Духур се намира в югоизточната част на провинция Идлиб, на около 27 километра източно от Саракиб и в непосредствена близост до едноименния град.

Обектът има стратегическо местоположение между провинциите Идлиб, Хама и Алепо, в близост до сирийската пустиня. В миналото летището е било една от основните военни бази на режима на Башар Асад в Северна Сирия и е използвано за военни операции в района.

Според различни оценки площта на военното съоръжение е между 16 и 23 квадратни километра. То разполага с няколко писти.

Причините за израелските удари и евентуалните щети по обекта засега не са съобщени официално.