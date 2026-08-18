КМГ: Чуждестранните туристи помагат за увеличението на потреблението в Китай

Днес следобед пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която беше представена информация за развитието на националната икономика през юли.

Представител на Националното статистическо бюро съобщи, че политиките за улесняване на влизането и излизането от страната продължават да се оптимизират. На 1 юли беше въведена версия 2.0 на политиката за възстановяване на данъка при напускане на страната, а пазаруването, туристическите обиколки и потреблението на качествени стоки и услуги от чуждестранните посетители в Китай продължават да нарастват.

През юли в редица региони стойността на стоките, закупени по схемата за възстановяване на данъка при напускане на страната, отбеляза значителен ръст. Така потокът от туристи все повече се превръща в реален ръст на потреблението в Китай.