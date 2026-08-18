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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23407043 www.24chasa.bg

Китайската народна банка добави 8 банки като оператори на цифров юан

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка обяви в понеделник, че е добавила осем банки към списъка си с оторизирани институции за операции с цифров юан.

Според Китайската народна банка тази мярка има за цел да подобри достъпността на услугите, свързани с цифровия юан, и да отговори на общественото търсене на сигурни, удобни и ефективни услуги.

Новите оператори са Ping An Bank, Hengfeng Bank, China Bohai Bank, Bank of Shanghai, Bank of Hangzhou, Huishang Bank, Bank of Changsha и Guangxi Beibu Gulf Bank. Те ще бъдат свързани със системата за дигитален юан на централната банка и ще започнат да предлагат услуги, след като приключат оперативните и техническите подготовки. С това разширяването на броя на институциите, работещи с дигитален юан, достигна 30.

Китайската народна банка допълни, че ще продължи да увеличава броя на операторите, за да създаде отворена, приобщаваща и справедлива конкурентна среда за развитието на дигиталния юан.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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