КМГ: Националните паркове отчитат подобряване на екосистемите и увеличаване на броя на животинските видове

Откакто в Китай бе създадена системата за национални паркове се осъществява всестранно изграждане на система за природни защитени територии, в която националните паркове заемат централно място.

По отношение на възстановяването на екологичната среда първите 5 национални парка обединяват над 120 различни природни защитени територии, като осигуряват цялостна защита на екосистемите в изворите на реките Яндзъ, Хуанхъ и Ланцан, и свързват местообитанията на 13 локални популации на диви гигантски панди. Популациите на емблематичните видове са ефективно възстановени, като е постигнато двойно подобрение както в качеството на екосистемите, така и в броя на емблематичните видове.

В областта на ползите за населението от екосистемите, петте национални парка са наели 50 000 местни жители като екологични пазачи, а брутният продукт на екосистемите е нараснал до 208,7 милиарда юана.