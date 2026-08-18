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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23407087 www.24chasa.bg

Тялото на Джу Жундзи беше кремирано в Пекин

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес сутринта останките на бившия китайски премиер Джу Жундзи бяха кремирани в революционното гробище Бабаошан в Пекин. Другарят Джу Жундзи е изтъкнат член на ККП, дългогодишен и лоялен комунистически борец, изтъкнат пролетарски революционер и държавник, изтъкнат лидер на партията и държавата. Той почина в Пекин в 11:06 ч. на 12 август 2026 г. на 98-годишна възраст поради заболяване.

Тази сутрин председателят на КНР Си Дзинпин и други държавни лидери се поклониха пред Джу Жундзи и обиколиха тялото му три пъти, след което се ръкуваха с роднините на починалия и им изказаха съболезнованията си.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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