Тялото на Джу Жундзи беше кремирано в Пекин

Днес сутринта останките на бившия китайски премиер Джу Жундзи бяха кремирани в революционното гробище Бабаошан в Пекин. Другарят Джу Жундзи е изтъкнат член на ККП, дългогодишен и лоялен комунистически борец, изтъкнат пролетарски революционер и държавник, изтъкнат лидер на партията и държавата. Той почина в Пекин в 11:06 ч. на 12 август 2026 г. на 98-годишна възраст поради заболяване.

Тази сутрин председателят на КНР Си Дзинпин и други държавни лидери се поклониха пред Джу Жундзи и обиколиха тялото му три пъти, след което се ръкуваха с роднините на починалия и им изказаха съболезнованията си.