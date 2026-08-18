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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23407097 www.24chasa.bg

Китай публикува план за развитие на нефтената и газовата промишленост

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 17 август Държавната комисия за развитие и реформа и Държавното управление на енергетиката публикуваха план за развитието на нефтената и газовата промишленост през петнадесетата петилетка. В плана се посочва, че до 2030 г. вътрешното предлагане на нефт и газ ще достигне 440 милиона тона нефтен еквивалент, ще бъдат построени 20 000 километра нови дълги тръбопроводи за нефт и газ, общата дължина на националната мрежа от дълги тръбопроводи за нефт и газ ще достигне 220 000 километра, запасите от природен газ ще продължат да нарастват, като делът им в националното потребление ще надхвърли 13%, капацитетът за разтоварване на терминалите за втечнен природен газ ще бъде 200 милиона тона годишно, а капацитетът за внос на природен газ по сухоземни тръбопроводи ще бъде 114 милиарда кубически метра годишно.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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