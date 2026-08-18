Два от три новопродадени автомобила в Китай са електрически и хибридни

Вчера пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представител на Държавното статистическо управление представи икономическото развитие на страната. През юли увеличеното търсене електрически и хибридбни превозни средства и нови системи за съхранение на енергия доведе до ръст от 58,8% в производството на литиево-йонни батерии. През първите седем месеца Китай постигна по-висококачествен индустриален растеж при по-ниско енергийно потребление. Проникването на електрически и хибридни автомобили в търговските продажби надхвърля 60% за четвърти пореден месец, като през юли достигна 65,1% – това означава, че от всеки 3 продадени леки автомобила приблизително 2 са електрически или хибридни.