КМГ: През юли валутният пазар в Китай продължава да функционира стабилно

Държавната администрация за управление на валутния обмен публикува данни за банковите операции по обмен на валута за юли 2026 г. Данните показват, че банките са обменили 1,809 трилиарда юана и са продали 1,685 трилиарда юана.

Относно ситуацията на валутния пазар през юли, зам.-директор на Държавната администрация за управление на валутния обмен Ли Бин заяви, че от юли насам външната среда е сложна и се променя, увеличава се несигурността на геополитиката, а международният финансов пазар продължи своя тенденция на колебания. Китайският валутен пазар продължава да функционира стабилно, обемът на външноикономическите постъпления и разходи се увеличава, пазарните очаквания като цяло са стабилни, а валутните сделки се осъществяват рационално и организирано.