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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23407239 www.24chasa.bg

„Из Китай с Павел" в Центъра за сценични изкуства „Тиенцяо"

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим Центъра за сценични изкуства „Тиенцяо", който се намира в Пекин, съвсем близо до прословутия Храм на небето. Центърът е създаден през 2015 година и заема площ от 75 000 квадратни метра. Той се стреми да бъде професионална, нестопанска, международна и пазарно ориентирана институция, посветена на създаването на международна сцена, която да определя тенденциите в сценичните изкуства.

С първокласни технически съоръжения, професионален мениджърски екип и репертоар от представления от световна класа, центърът се стреми да предостави отлично зрителско преживяване.

Павел Гълъбов и стотици други столичани и гости на Пекин се насладиха на спектакъла на Шанхайската театрална група Дзинджу, който им разказа част от популярнта история Пътешествие на Запад, в която благороден будистки монах и неговите помощници, сред които воина-маймуна Сун Укун, преминават през различни препятствия по пътя към просветлението.

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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