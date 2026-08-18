Хванаха българин с незаконни пиротехнически изделия в Румъния

Румънските власти са образували наказателно производство срещу 29-годишен български гражданин, за който граничните полицаи в сектор Гюргево са установили, че превозва над 200 пиротехнически изделия, скрити в отделението за резервната гума, предаде агенция Аджерпрес.

Граничните полицаи от сектор Гюргево спрели на национален път DN 5 Гюргево – Букурещ автомобил с нидерландска регистрация, управляван от 29-годишен български гражданин. Той пътувал по маршрута България – Румъния. При извършената проверка са открити 205 пиротехнически изделия, всяко от които с по един заряд, скрити в отделението за резервната гума на автомобила. Водачът не е разполагал с необходимото разрешение за превоз на въпросните материали, информира Аджерпрес, като се позовава на прессъобщение на Териториалния инспекторат на граничната полиция в Гюргево.

Стоките, чиято стойност е оценена на над 20 000 румънски леи (около 3800 евро), са иззети с цел продължаване на разследването, пише БТА.

Срещу българския гражданин е образувано наказателно производство за извършване на престъпление, свързано с подготовка, производство, експериментиране, притежаване, предаване под каквато и да е форма, съхранение, унищожаване, продажба, както и използване на пиротехнически изделия без законово право/разрешение.