Хутите атакуваха петролна рафинерия в Саудитска Арабия

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Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути днес предприеха атака с дронове срещу петролна рафинерия в Саудитска Арабия, предаде Франс прес, като се позова на йеменска медия.

Нападението бе насочено към рафинерия на петролната компания "Сауди Арамко" в разположения на брега на Червено море град Джизан, заяви военен представител на хутите, цитиран от йеменската новинарска агенция САБА.

Йеменските бунтовници са атакували съоръжението с няколко дрона, като действията им са били в отговор на „нарушения на въздушното пространство" в йеменските области Саада и Хаджа, пише БТА.

През последните седмици се наблюдава ескалация на напрежението между хусите и Саудитска Арабия. Миналия месец хутите обявиха блокада на саудитските пристанища в Червено море, атакуваха няколко кораба, свързани с кралството, и също така нанесоха удари по редица обекти в Саудитска Арабия. Атаките им продължиха и върху позиции на йеменските правителствени войски, които са подкрепяни от Рияд. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари в контролираната от бунтовниците столица Сана.