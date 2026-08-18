Собственикът на немската овчарка, нахапала до смърт мъж, е обвинен в непредумишлено убийство

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55-годишен мъж се изправя пред съда днес, обвинен в непредумишлено убийство след смъртта на човек, нападнат и ухапан от немска овчарка на пешеходна алея в Уейкфийлд, съобщава Дейли мейл.

Полицията в Западен Йоркшир е била извикана в събота следобед след сигнал за възникнал конфликт на пешеходна алея, разположена по трасето на стара железопътна линия край Блакър Лейн, в района на Калдър Гроув, Уейкфийлд.

След инцидента е започнало разследване, а Елис трябва да се яви пред съда днес, където ще бъдат разгледани повдигнатите срещу него обвинения.

55-годишният мъж е бил ухапан от кучето по време на инцидента, а по-късно е починал в болница. Животното е било заловено от полицаите и остава под надзора на органите на реда в полицейски развъдник.

Обвиненият Лий Елис, който е запален ездач, живее на Блакър Лейн и е разделен със съпругата си. Той е оставен в ареста и днес трябва да се яви пред магистратския съд в Брадфорд.

Първоначално делото е било насрочено за магистратския съд в Лийдс, но заседанието е преместено заради задействана пожарна аларма в сградата.

Разследващите съобщиха, че са установили и разпитали двама души, които са спрели, за да окажат помощ на пострадалия след инцидента, станал около 13:30 часа.

От полицията допълниха, че близките на мъжа, който е починал в болницата малко след 19:00 часа в събота, получават подкрепа от специално обучени служители.

Елис е закупил имота си с предназначение за земеделска дейност през 2002 г. за 5000 паунда. По-късно той и бившата му съпруга сами са ремонтирали къщата и са изградили конюшни в имота.

Елис е запален ковач и редовно публикува видеа, на които показва как се грижи за копитата на конете. Според съседи той и съпругата му често били забелязвани да яздят конете си в района.

Двамата имат две деца, но по-рано тази година са се разделили. По оградата и фасадата на дома на Елис има поставени множество предупредителни табели за наличие на кучета пазачи.

Един от съседите разказва, че синът му се е „страхувал да минава покрай къщата", тъй като кучетата „винаги лаели много силно".

Друг местен жител споделя: „Всеки път, когато минавахме покрай дома, се чуваше силен лай на кучетата."

Мъж, който разхожда кучето си в района, заяви, че мястото обикновено е спокойно и подобни инциденти са рядкост.

„Тук обикновено нямаме проблеми. Много е тихо. Пътеката, където се случи инцидентът, е много посещавана – по нея често минават хора, които разхождат кучетата си. Просто ми е много мъчно за човека, който е загинал", каза той.