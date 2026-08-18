Мая Санду: Русия умишлено изпраща някои дронове в Молдова

Президентът на Република Молдова Мая Санду заяви в интервю за предаването „На 360 градуса" по Телерадио Молдова, че докато някои дронове навлизат във въздушното пространство на страната случайно, други се изпращат умишлено.

„Смятам, че някои попадат тук случайно, докато други пристигат, защото са изпратени – и то не само в нашето въздушно пространство, но и в това на други държави в региона. Виждали сме това и в Румъния, и в Полша. Следователно, съдейки по траекториите на дроновете, можем да направим разлика между онези, които са изпратени умишлено, и онези, които са се озовали тук случайно. И в двата случая тези дронове нарушават въздушното пространство на страната ни. И в двата случая те представляват опасност за хората, а единствената страна, виновна за това, е Руската федерация, която започна тази война (войната с Украйна – бел. ред.)", коментира в ефир Мая Санду.

„Най-важните неща, които могат да се направят, за да се спрат тези дронове – било то в Република Молдова, в Украйна или където и да било другаде – са да се помогне на Украйна и да се гарантира, че тя ще успее в тази война. Разбира се, можем да изпращаме протестни ноти, можем да връщаме дипломати по домовете им, но за съжаление това не променя политиката на Русия", отбеляза Мая Санду, пише БТА.