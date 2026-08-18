Иран: Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не премахне блокадата

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Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи, предаде Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи по-рано днес, че Галибаф ще посети Ирак начело на високопоставена делегация, за да обсъди регионалните събития с висши иракски представители, пише БТА.