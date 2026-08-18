Иран: Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не премахне блокадата

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи, предаде Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии.
Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи по-рано днес, че Галибаф ще посети Ирак начело на високопоставена делегация, за да обсъди регионалните събития с висши иракски представители, пише БТА.