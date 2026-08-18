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Местят бившия премиер на Пакистан от затвора в болница

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Имран Хан Снимка: СНИМКА: Екс/@ImranKhanPTI

Върховният съд на Пакистан разпореди бившият премиер Имран Хан да бъде преместен от затвора в болница, съобщи неговата партия - Пакистанско движение за справедливост, цитирана от Ройтерс. Решението удовлетворява дългогодишно искане на партията и семейството му, които изразяват тревога за здравословното му състояние.

73-годишният бивш играч на крикет и политик е в затвора от август 2023 г., след като беше осъден по редица дела. Хан твърди, че обвиненията срещу него са политически мотивирани след отстраняването му от власт през 2022 г., пише БТА.

Синовете му многократно са изразявали безпокойство за влошаването на зрението му. 

Говорител на Пакистанското движение за справедливост приветства решението на съда, казвайки, че преместването на Хан в болница е трябвало да случи по-рано, за да не се влоши толкова зрението му, както и общото му здраве

Хан трябва да остане в болницата, докато лекарите не установят, че състоянието му е стабилно, обясни говорителят.

Имран Хан

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