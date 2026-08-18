Затвориха Босфора заради преминаването на танкер

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Истанбулският пролив Босфор е временно затворен в двете посоки заради преминаването на танкер, атакуван с дрон в Русия, съобщи турската частна телевизия НТВ.

Петролният танкер „ASIA", плаващ под флага на Либерия, беше атакуван на 19 юли по време на товарене със суров петрол заедно с друг плавателен съд – „NISSOS IOS", плаващ под флага на Маршаловите острови, пише БТА.

При ударите на танкера „ASIA" е избухнал пожар, който е бил потушен от екипите за спешна намеса. Нанесени са щети по машинното отделение и горната част на кораба, а 22-членният му екипаж е евакуиран.

Танкерът е достигнал Босфора в 5 ч. днес и при преминаването си през турския пролив е придружаван от влекачи и кораби на Главната дирекция за брегова безопасност.