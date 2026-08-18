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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23407777 www.24chasa.bg

Обвиниха 6-ма младежи, че популяризират фашистки и нацистки идеи в Румъния

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Младежите са от град Брашов , Румъния

Шестима младежи на възраст между 16 и 22 години от централния румънски град Брашов са обвинени в популяризиране на фашистки и нацистки идеи в социалните мрежи, съобщава в. „Адевърул", като се позовава на Прокуратурата към Трибунала в Брашов.

Според следователите в периода 2025 г. – 1 август 2026 г. обвиняемите са се присъединили към групировка с фашистки характер и са популяризирали нацистка идеология в социалните мрежи и чрез сбирки.

По време на разследването прокурорите са открили в Инстаграм снимки, на които младите хора са изпълнявали нацистки поздрав на фона на знаме с нацистки символи. Те са се снимали и с други предмети и символи, характерни за нацистката идеология. Следователите твърдят, че младежите са обсъждали набирането на нови членове и акции за изписване на нацистки послания на публични пространства, пише БТА.

Двама от обвиняемите са с наложена мярка домашен арест, а останалите са поставени под съдебен контрол, информира „Адевърул". Предстои съдебен процес.

Само преди дни в България при операцията на ДАНС и полицията в Пловдив  бяха задържани 18 лица, които принадлежат към международната неонацистка организация "Кръв и чест". При обиски бяха открити знамена и други артикули със свастики и неонацистки символи.

Младежите са от град Брашов , Румъния

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