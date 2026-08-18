Трима загинаха при експлозия в електроцентрала в Сирия

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Трима души загинаха при експлозия с неизвестен на този етап първопричинител в електроцентрала в западната част на Сирия, съобщи сирийската информационна агенция САНА, цитирана от Франс прес.

В електроцентралата на град Баниас е избухнал взрив, причината за който все още се разследва.

По данни на регионален здравен работник при инцидента са загинали трима души, пише БТА.

Осем израелски въздушни удара поразиха по-рано днес военновъздушната база "Абу ад Духур" в Северозападна Сирия. Атакувани пистата и складови съоръжения.

Няма жертви или пострадали, съобщиха военен източник и цивилен, живеещ в близост до базата.

Базата, която се намира на около 70 км от турската граница, не функционира като специализирано военно летище от 2013 г. и няколко пъти преминаваше от едни ръце в други по време на продължилата 14 години гражданска война в Сирия между силите, лоялни на бившия президент Башар Асад, и опозиционните фракции.

След свалянето на Асад от власт в края на 2024 г. базата се използва като учебен център на новата сирийска армия, посочи военният източник.

Ударите идват на фона на засилено напрежение между Израел и Турция и все по-острата реторика между двете страни по отношение на Сирия.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в реч на 6 август, че Израел продължава да застрашава сигурността на Сирия с многократните си атаки, като призова да бъде оказан натиск върху Израел да зачита териториалната цялост на Сирия.

Израелският министър на отбраната Израел Кац отправи директни предупреждения към турския президент Реджеп Ердоган, като заяви, че Израел няма да допусне действия, които укрепват военния капацитет на Сирия по начин, който би могъл да представлява заплаха за Израел.

В началото на август Сирия проведе въздушни учения в северната част на страната с произведени в Русия изтребители МиГ-21 - първите подобни учения след свалянето на Асад.