Украинец е осъден в Германия заради саботаж на пощенски пратки

Съд в Германия осъди украински гражданин на затвор по обвинения за шпионаж заради организирането на саботажни атаки в полза на Русия, като другите двама обвиняеми по делото бяха оправдани, предаде ДПА.

Висшият регионален съд в Щутгарт постанови присъда от една година и три месеца лишаване от свобода, но на този етап се въздържа от подробности за конкретните обвинения, пише БТА.

Тримата мъже, на възраст от 22, 25 и 30 години бяха арестувани през май миналата година в Кьолн и Констанц, както и в швейцарския кантон Тургау. Те бяха обвинени за участие в заговор за саботаж на транспортната мрежа на куриерска фирма.

Според обвинителния акт на прокуратурата - по нареждане на руското разузнаване мъжете са изпратили в Украйна чрез украинската поща две пратки с проследяващи устройства с джипиес, за да съберат информация за маршрутите и транспортните процедури на пощата. Руското разузнаване е предало заповедта чрез посредници от Мариупол.

Прокурорите допълниха, че следващият етап от саботажа е включвал изпращането на пратки с взривни устройства, които е трябвало да бъдат активирани "в Германия или на друго място от маршрута или в части в Украйна, които не са окупирани от Русия, за да се причинят колкото се може повече щети и за да може гражданите да изгубят чувството си за сигурност".

Магистратите уточниха, че тримата мъже са се споразумели да изпратят пратките, но плановете им са били разкрити, докато все още са подготвяли саботажните атаки.

Прокуратурата настоя за налагане на присъда за лишаване от свобода от две години и девет месеца до четири години и три месеца, докато защитата призова тримата обвиняеми да бъдат оправдани.

Случаят напомня на инцидент през 2024 г., когато въздушна пратка в логистичния център на куриерската компания Ди Ейч Ел в Лайпциг се възпламени. Представители на службите за сигурност посочиха тогава, че пратката е била поставена там по поръчка на Русия.