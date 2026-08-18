Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси Гранада, има ранени (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очакват се вторични трусове

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси Южна Испания във вторник, като предизвика паника сред жители и туристи. Няколко хотела в района са били евакуирани, а трима души са пострадали, съобщава Дейли мейл.

Трусът е регистриран около 10:38 часа местно време в района на Гранада. Силното земетресение е причинило падане на отломки по улиците и появата на пукнатини по сгради в популярния туристически град.

Епицентърът е бил близо до град Алхендин, на около 10 километра южно от Гранада, съобщава Националният географски институт на Испания.

Земетресението е усетено силно в Гранада и околните населени места, като хора са напуснали сградите от страх от последващи трусове.Трима души са леко пострадали при земетресението с магнитуд 4,8, което разтърси Гранада във вторник. Сред тях е и момиче, което е било откарано в болница, съобщи Антонио Санс, ръководител на службите за спешна помощ в Андалусия.

Спешните служби са получили над 50 сигнала за щети. Съобщава се за паднали отломки, както и за пукнатини по сградите.

В социалните мрежи бяха публикувани видеокадри, на които се виждат разпилени по улиците строителни отломки и повредени автомобили.

„Всичко започна да се срутва. Беше ужасяващо", написа в X Кристина Руис Лопес, лабораторен служител, която се намирала в супермаркет, когато е започнал трусът.

Земетресението е поредното силно сеизмично събитие в района само за няколко дни. В събота малко след 1:00 часа през нощта Гранада беше разтърсена от трус с магнитуд 5,0, който събуди жителите.

При предишното земетресение няма данни за пострадали, вероятно тъй като по това време по улиците е имало значително по-малко хора. В някои сгради обаче също са били установени щети.

Президентът на регионалното правителство на Андалусия Хуан Мануел Морено предупреди жителите и туристите да бъдат изключително внимателни.

„Експерти посочват, че в района е възможно да продължат сеизмичните движения и вторичните трусове. Важно е да знаем как да действаме в подобни ситуации. Нека следваме препоръките и запазим спокойствие", написа той в X.

Сред засегнатите места е и Calle Navas – една от емблематичните улици в Гранада, известна с многобройните си тапас барове и посещавана от голям брой туристи. Заведенията временно са преустановили работа, а полицията е ограничила достъпа до улицата заради падащи части от корнизи.

Съобщава се и за пукнатини по различни сгради в града.

Храмът Iglesia del Sagrario, който се намира непосредствено до катедралата на Гранада, е бил затворен и се очаква да остане недостъпен за посетители до края на деня.

Официалният магазин и билетните каси на футболния клуб „Гранада" също са затворени от съображения за сигурност. От клуба заявиха, че дистанционните канали за обслужване на притежателите на сезонни карти продължават да работят.

„Заради сеизмичната активност през последните часове и от съображения за безопасност официалният магазин и билетните каси на стадиона ще останат затворени до второ нареждане", съобщиха от клуба.

Властите в Андалусия подготвят допълнителни мерки за безопасност и превенция. Антонио Санс заяви, че ще бъде свикан консултативният комитет към регионалния план за действие при земетресения, след като бъде направена оценка на ситуацията.

Засега няма информация за националността на пострадалите или за точните обстоятелства, при които са получили наранявания. Известно е, че само едно от трите пострадали лица – непълнолетно момиче, чиято възраст не е уточнена – е било транспортирано до болница.

Гранада е един от най-посещаваните туристически градове в Южна Испания и е дом на прочутия дворец „Алхамбра" – обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО и един от най-значимите паметници на средновековната ислямска архитектура в Европа.