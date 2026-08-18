Сирия осъди на смърт братовчед на Башар Асад

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Сирийските съдебни власти осъдиха днес на смърт Уасим Асад, арестуван братовчед на сваления президент Башар Асад, получил задочна смъртна присъда преди седмица, по обвинения за извършване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, предаде Франс прес.

Съдия Фахр ад Дин ал Арян заяви, че Уасим Асад е виновен за извършването на убийства, сред които предумишлено убийство на няколко лица, съпроводено с прояви на жестокост и мъчения, които са квалифицирани като престъпления против човечеството и военни престъпления, наказуеми със смърт.

Уасим Асад е първият член на семейството Асад, който беше съден в съдебна зала, след като беше арестуван през юни тази година близо до сирийско-ливанската граница, припомня БТА.

Съдът прецени, че Уасим Асад е създал две въоръжени паравоенни групировки, верни на сваленото правителство, които са извършвали смъртоносни атаки близо до столицата Дамаск. Той беше признат също за виновен за подбуждане към гражданска война.

Други обвинения, свързани с трафик на наркотици, бяха оттеглени поради липса на доказателства.

Въпреки че Уасим Асад не заемаше висок пост, Министерството на финансите на САЩ го санкционира през 2023 г., като заяви, че той ръководи паравоенна групировка и е "ключова фигура в регионална мрежа за трафик на наркотици".

Присъдата му може да бъде обжалвана пред най-висшата съдебна инстанция в Сирия – Касационния съд.

По време на сирийската гражданска война Уасим Асад публикуваше свои снимки в социалните мрежи, които го показваха как управлява луксозни автомобили, като в някои случаи той се появяваше на тях въоръжен и облечен във военна униформа.

На 11 август съдебните власти постановиха задочна смъртна присъда за Башар Асад по обвинения за извършване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството.