Виетнамски съд гледа дело срещу бивш зам.-министър и 27 подсъдими за подкупи

Народният съд на Ханой започна дело на първа инстанция срещу бившия заместник-министър на труда, инвалидите и социалните въпроси Нгуен Ба Хоан и още 27 подсъдими, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Делото е свързано с предполагаеми подкупи и сериозни нарушения на счетоводните правила в компанията "Хоанг Лонг", бившето министерството на труда, инвалидите и социалните въпроси, което вече е част от Министерството на вътрешните работи, както и в свързани институции и дружества, пише БТА.

От общо 28 подсъдими Нгуен Ба Хоан, Ле Тхан Ха - бивш ръководител на звеното за управление на виетнамските работници към посолството на Виетнам в Южна Корея, и седем бивши служители на Отдела за трудова заетост в чужбина са обвинени в получаване на подкупи.

Директорът на адвокатска кантора "Тхан До" Нгуен Лам Шон е обвинен в посредничество при даване на подкуп.

Председателят на Съвета на директорите и генерален директор на "Хоанг Лонг" Нгием Куок Хунг и 12 негови подчинени са обвинени в нарушения на счетоводните разпоредби, довели до сериозни последици. Същото обвинение е повдигнато срещу директора на "Инкуп 3" Нгием Ван Дин и още четирима представители на компанията "Сона", сред които председателят на нейния Съвет на директорите Нгуен Дък Нам.

Всички подсъдими присъстваха на заседанието. Тринадесет от тях са в ареста, а останалите 15 са освободени под гаранция. В съдебния процес участват около 50 адвокати, защитаващи правата и законните интереси на обвиняемите.

Според обвинителния акт на Върховната народна прокуратура в периода от 2021 г. до май 2025 г. Нгуен Ба Хоан, който по това време като заместник-министър е отговарял за Департамента за трудова заетост в чужбина, е знаел, но е допуснал тогавашният генерален директор на ведомството Тонг Хай Нам да нарежда на служители да създават пречки пред компании при разглеждането на заявленията им за лицензи за изпращане на виетнамски работници в чужбина.

Според прокуратурата от дружествата са били искани между 100 и 400 милиона виетнамски донги (около 3800-15 300 долара) за издаването на лиценз.