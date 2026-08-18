Сергей Лавров: Познавам добре Румен Радев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яви се на изборите с лозунга за защита на националните интереси, дано успее да не се поддаде на натиска, твърди руският външен министър за премиера на България

"Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска".

Това заявява руският външен министър Сергей Лавров в интервю, публикувано в сайта на руското външно министерство.

По повод решението на Япония да определи Русия като основна заплаха във военната си доктрина Лавров заявява, че това не би било възможно при управлението на бившия японски премиер Шиндзо Абе.

„Шиндзо Абе имаше много такт като политик и разбираше, че работата с Руската федерация е от съществено значение за отстояването на националните интереси на Япония."

Според руския външен министър политиците, дошли след Абе, са избрали друг подход:

„Но тези, които дойдоха след него, смятат, че за да гарантират националните си интереси, трябва да работят със Съединените щати, като предприемат усилия за милитаризиране на Япония."

Лавров разказва и за кратката си среща с японския външен министър по време на събитията на АСЕАН във Филипините. Според него след срещата японският министър е заявил, че е обсъждал с Лавров двустранните отношения и регионалните въпроси.

Руският министър обаче описва случилото се по различен начин:

„Това беше голяма изненада за мен, защото се случи по време на официален прием. Имаше дълга маса и всички министри бяха седнали около нея. Изведнъж някой ме докосна по рамото. Обърнах се и той беше там – нашият японски колега, който каза, че е много радостен да ме види и всички онези хубави неща."

„Дори нямах време да се изправя. Стиснах му ръката и той си тръгна, за да седне на мястото си. Оказва се, че именно това е имал предвид, когато е казал, че сме обсъждали двустранните и регионалните въпроси."

Лавров добавя, че наскоро делегация от японски бизнесмени е посетила Русия, но според него японското ръководство им е наредило да не обсъждат никакви проекти с руската страна.

Какво стои зад понятието „сенчест флот"

По отношение на решението на Европейския съюз да инспектира руски търговски кораби, определяни като част от т.нар. „сенчест флот", Лавров обвинява Брюксел, че се опитва да налага свои правила извън международното право.

„Европейският съюз измисли този термин преди известно време. Няма да го намерите в никакви документи."

Според Лавров ЕС се опитва да ограничи възможността на Русия да реализира приходи от продажбата на енергийни ресурси на световните пазари.

„Те фактически въведоха забрана Русия да продава енергийните си ресурси, като обявиха всички кораби, които не се подчиняват на Европейския съюз, независимо под чий флаг плават, за част от така наречения сенчест флот."

Той определя тази политика като „изключително опасен път".

„Те твърдят, че техните решения имат предимство пред международното право."

По думите му ЕС е дал възможност не само за спиране и проверка на кораби, но и за конфискация на товари.

„Те си позволиха не само да спират и инспектират плавателни съдове, но дори да конфискуват товара им и да го продават, за да генерират приходи. По този начин тези средства могат да бъдат прехвърлени на Украйна, за да може тя да продължи да укрепва своя нацистки режим."

Лавров заявява, че Русия ще отговори на подобни действия.

„Президентът Владимир Путин беше много ясен, когато тактично каза, че Русия ще отговори със същото на този грабеж."

„Ще изберем целите така, както сметнем за необходимо, като се съсредоточим върху корабите, обслужващи държави, които са превърнали разграбването и пиратството в своя официална политика."

Войната в Украйна

Лавров отхвърля идеята Русия да „слиза на нивото" на противниците си, но в същото време заявява, че Москва ще предприема по-твърди действия срещу това, което определя като западна подкрепа за Киев.

„Няма да слезем на тяхното ниво. Вместо това ще използваме много по-сурови методи, за да унищожим всичко, което позволява на Запада да подхранва военната машина на Киев."

Той казва, че Русия вече предприема такива действия.

„Вече го правим и те вече се оплакват."

Лавров отхвърля и идеята за прекратяване на бойните действия по настоящата линия на фронта.

„Ако внезапно спрем на линията на съприкосновение, това на практика би било предателство към подвизите на нашите предци, победили нацизма. Този вариант не стои на масата."

Според него е необходимо трайно и устойчиво политическо решение.

„Говорим за нещо, което надхвърля осигуряването на това хората да живеят комфортно днес. Хората страдат и хората умират при тези терористични атаки. Това е въпрос на нашето отговорно отношение към хилядолетната история на руската държава."

Германия и западната дипломация

По повод изказване на германски журналист по време на пресконференция на сръбския президент Александър Вучич и украинския президент Володимир Зеленски Лавров заявява:

„Разбира се, този човек не заслужава да работи на каквато и да е позиция в медиите, още по-малко да заема официална държавна длъжност."

Лавров обвинява германското ръководство в завръщане към милитаризацията.

„Нацизмът метастазира и става все по-видим в германското общество при канцлера Фридрих Мерц, който открито говори за необходимостта Германия отново да се превърне в основната военна сила на Европа."

Той поставя акцент върху думата „отново":

„Разбира ли изобщо какво означава думата „отново" в този контекст? Не съм сигурен."

Сърбия и натискът от ЕС

По отношение на Сърбия Лавров заявява, че президентът Александър Вучич се намира в изключително сложна ситуация.

„Президентът на Сърбия Александър Вучич е изправен пред трудна ситуация. Той е много опитен политик, който е ангажиран с европейската интеграция."

Според Лавров ЕС оказва натиск върху Белград, свързвайки европейската перспектива на Сърбия с признаването на Косово и присъединяването към санкционната политика срещу Русия.

„Позицията им е следната: Сърбия може да е в списъка на чакащите за членство в ЕС от доста време, но ние ще ускорим преговорите едва след като изпълните две основни изисквания."

„Първото е да признаете независимостта на Косово, а второто – да се присъедините към всичко, което ЕС прави и решава по отношение на Русия."

Лавров твърди, че Вучич от години устоява на този натиск.

„Той проявява смелост, като издържа на този натиск от години."

По думите му Русия продължава да доставя природен газ на Сърбия при изгодни условия и не е поставяла политически условия в замяна.

САЩ, Тръмп и преговорите

Лавров коментира и ролята на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в отношенията между Вашингтон и Москва.

„Изхождам от предпоставката, че ако действително им е оказано такова доверие, те имат влияние върху президента на Съединените щати. Той им се доверява."

Според Лавров Русия не отказва диалог с американските представители.

„Ние не отказваме да водим диалог с тях. Ако решат да посетят Русия, те са напълно наясно, че президентът Владимир Путин отново е готов да ги приеме."

Лавров обаче подчертава, че основният въпрос е какво ще донесат със себе си като предложения.

Той припомня предишно посещение на Уиткоф и заявява, че Путин е разгледал предложенията на президента Доналд Тръмп и е бил готов да ги приеме като основа за разговори.

По думите на Лавров след това са последвали нови санкции срещу руски петролни компании, а европейски лидери, представители на НАТО и Зеленски са посетили Вашингтон, за да се опитат да убедят Тръмп да не предприема нови инициативи.

Ударите по руска територия

На въпрос защо Русия не постави ултиматум преди евентуални нови преговори с американските представители Лавров отговаря:

„Ние не поставяме ултиматуми."

Той казва, че Русия е отправила редица въпроси към Държавния департамент на САЩ, включително за предполагаемото американско разузнавателно съдействие при удари дълбоко на руска територия.

„Ще изчакаме техния отговор."

Турция като посредник

Лавров коментира и ролята на Турция, която според него се опитва едновременно да поддържа отношения с НАТО, Европейския съюз, Русия и държавите от региона.

„Турция се стреми да бъде едновременно член на НАТО с най-голямата армия в алианса и да поддържа отношения с Европейския съюз, макар да е напълно наясно, че никога няма да бъде приета в ЕС."

Същевременно, според него, Анкара има значими икономически и исторически връзки с Москва.

„Тя също така се стреми да развива силни отношения с Русия заради многото ни съвместни икономически проекти и общата ни история – Кавказ и Черно море."

Лавров заявява, че Турция действително е заинтересована от стабилността в Черно море.

По думите му Москва и Анкара обсъждат възможността за споразумение, което да гарантира безопасността на корабоплаването.

Той обаче обвинява Украйна, че атакува цивилни плавателни съдове и инфраструктура.

„Когато дрон на украинските въоръжени сили удари турски сухотоварен кораб, танкер или цивилен плавателен съд, когато същите тези дронове многократно атакуват инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум в Каспийско море, като директно атакуват плавателни съдове, свързани с американските компании Chevron и ExxonMobil, нито Турция, нито Съединените щати публично заявяват, че подобни действия от страна на украинските терористи са неприемливи."

Според Лавров Турция и САЩ са отправили послания към Киев, но публично не са осъдили действията му.

„В публичното пространство цари мълчание. Това също е много показателно."

Личните качества на Лавров

В по-личната част на интервюто Лавров говори за качествата, които според него са го оформили като дипломат.

„Никога не съм бил човек, който се самоизтъква. Мисля, че най-важното е, че винаги съм приемал много сериозно това, което правя – никога не съм искал да разочаровам хората, които са ми поверявали длъжност, независимо дали това е било в Шри Ланка, в централното управление, в Ню Йорк или тук, в Москва."

Той казва, че чувството за хумор и известната лекота са важни за един дипломат.

„Нищо не пречи. Дипломатът трябва да има чувство за хумор и определена лекота – след като работата е свършена както трябва и е подписана."

На въпрос за думите на дипломата Уилям Бърнс, че Лавров е човек, когото е невъзможно да бъде поставен в неудобно положение, руският министър отговаря с чувство за хумор:

„Можете да ме поставите в неудобно положение, разбира се – просто може да не забележите."

Детството и семейството

Лавров говори и за влиянието на своето семейство.

„Майка ми, дядо ми и баба ми оказаха влияние върху мен, главно защото не просто ми позволяваха да бъда независим с приятелите си – те ме насърчаваха."

Той си спомня как след училище е излизал да играе с други деца.

„Прибирах се от училище, свършвах домашните и после излизах на улицата, в двора, в обичайните детски сбивания."

Според него именно в тези отношения между децата се е оформил принципът му да разрешава конфликтите чрез разговор и взаимно разбиране.

„И интересно – именно там се утвърди принципът „стискаме си ръцете и продължаваме напред"."

Лавров признава, че като ученик понякога е пропускал часове.

„Веднъж дори получих „задоволителен" за поведението си. Понякога пропусках час – но кой не го е правил?"

Посланието към руснаците

В края на интервюто Лавров говори за войната и за посланието, което иска да отправи към руския народ.

„Чуваме силни послания редовно. Президентът Путин беше пределно ясен: всички цели на специалната военна операция ще бъдат постигнати."

Лавров казва, че следи съобщенията от фронта и отдава почит на руските военнослужещи.

„Това са впечатляващи мъже – спокойни, ясно мислещи, горди със своята страна."

Той цитира думите, които според него често чувал от военнослужещите след превземането на поредно населено място:

„Врагът ще бъде победен, победата ще бъде наша, нашата кауза е справедлива."