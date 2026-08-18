Бивш посланик на Северна Македония в Украйна поема поста в България

Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България. Това съобщи днес външният министър на страната Тимчо Муцунски, цитиран от МИА.

В момента Ефремов оглавява дирекцията за икономическо сътрудничество към Министерството на външните работи на Северна Македония. Преди това той е бил посланик на страната в Украйна, информира БТА.

По думите на Муцунски процедурата по назначаването на посланиците и генералните консули в определен етап е класифицирана и имената не могат да бъдат публично коментирани. В случая с посланика в София обаче процедурата вече е достигнала етап, на който информацията не е поверителна.

„Нашият посланик в България ще бъде Крум Ефремов – професионален дипломат, един от най-качествените, бих казал, дипломати", заяви Муцунски по време на пресконференция.

Муцунски коментира и отношенията между Скопие и София, като посочи, че двете страни продължават постоянния диалог по въпросите, свързани с евроинтеграцията на Северна Македония. Той отбеляза, че разговорите понякога са по-интензивни, а в други периоди – по-ограничени, но контактите не са прекъсвали от идването на настоящото правителство.

„Няма момент, в който да не дискутираме за намирането на справедливо решение в рамките на позициите, които имаме", подчерта министърът.

В отговор на въпрос дали Скопие е получило сигнали от София за възможно отстъпление от българските позиции и дали самата Северна Македония е готова на компромис, Муцунски заяви, че „червените линии" на страната са свързани с историята, идентичността, езика и културата.

„Просто не е справедливо преговорите ни постоянно да зациклят на тема, свързана с идентичността, езика, историята и културата ни", каза той.

По думите му тези позиции многократно са били представяни както пред македонското общество, така и пред международните фактори. Скопие очаква от европейските институции гаранции и решение, което да защитава позициите на страната.